10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu 10 Ocak mesajında, “Basın, iletişimin en güçlü kanallarından ve toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında, bilgi ve teknolojinin aktarılmasında etkili bir araçtır. Bu nedenle, basın demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru, özgür kimliği ile hepimizin yararlanması gereken bizlere ışık tutan bir güçtür. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız bir şekilde halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak ise vatandaşın doğal hakkıdır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra etmek durumunda olan çalışan gazeteci arkadaşlarımız çok hassas ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın da, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygularla, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allahtan rahmet diler, tarafsızlık ve objektiflik ilkelerinden ödün vermeksizin fedakârca çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutlar, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

Günaydın: “Türkiye'ye baktığımızda Isparta medyasının önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, “Basının güçlü olmadığı ülkelerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Ülkemizde basının uzun bir geçmişi mevcuttur. Cumhuriyet ile birlikte güçlenen basınımız, bugün itibariyle gelişmiş ülkelerin basını ile aynı imkanlara sahip olmamasına rağmen, onların hiç de gerisinde olmayan bir hizmet üretmektedir. Yerel basınımız da ülke şartlarıyla paralellik arz eden bir gelişim göstermektedir. Türkiye'ye baktığımızda Isparta medyasının önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz” diye konuştu.

“Kıt imkanlarla hizmet üretmeye çalışan basın mensuplarının verdiği mücadeleyi tebrik ediyorum”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın mesajının devamında ise şunları söyledi; “Tüm Anadolu illerinde olduğu gibi Isparta'da da medya kuruluşlarının sahiplerinin büyük özverilerde bulunarak kurumlarını ayakta tutmaya çalıştığını, çalışanların da çok sevdikleri mesleklerini her türlü olumsuzluğa rağmen icra etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini biliyorum. Kıt imkanlarla hizmet üretmeye çalışan basın mensuplarının verdiği mücadeleyi tebrik ediyorum. Bu vesileyle radyo, dergi, internet, gazete ve televizyonumuz başta olmak üzere medyamızın her türlü kolunda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda zor şartlar altında mesai kavramı gözetmeksizin yoğun emek sarf eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.