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100'üncü başarılı By - Pass'a pastalı kutlama

Türkiye’de 2017 yılında hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi’nde, geçen yıl Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında yapılan protokol sonrasında gerçekleştirilen 100.

Türkiye'de 2017 yılında hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi'nde, geçen yıl Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında yapılan protokol sonrasında gerçekleştirilen 100. Başarılı By-Pass ameliyatı sonrasında pasta kesimli kutlama yapıldı.


Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi arasında yapılan protokoller çerçevesinde, geçtiğimiz yıl mayıs ayından itibaren SDÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Şenol Gülmen ile Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği hekimleri tarafından yapılmaya başlanan By-Pass ameliyatlarının 100.'sü başarı ile gerçekleştirildi.


Hastane yönetimi, 100. By- Pass vakasının yapılmasının ardından Kalp ve Damar Cerrahisi ekibini ziyaret ederek, tüm ekibe başarı dileklerinde bulundu.

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