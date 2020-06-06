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105 yaşında ilk kez bir belediye başkanını misafir etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tam bir asrı devirerek 105 yaşına sağlıkla ulaşan, babası ve eşini bu vatan için şehit veren Emine Uysal’ı kaldığı evde ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tam bir asrı devirerek 105 yaşına sağlıkla ulaşan, babası ve eşini bu vatan için şehit veren Emine Uysal'ı kaldığı evde ziyaret etti.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, şehirde ikamet eden ve babası Bekir Kaya'yı hiç tanıyamadan 1914 yılında Çanakkale'de şehit verdikten sonra dünyaya gelen 105 yaşındaki Emine Uysal'ı kaldığı Halıkent Mahallesindeki evinde ziyaret etti.


Anılarını Başdeğirmen çifti ile paylaşan Emine nine, bugüne kadar Isparta'da hiçbir yöneticinin kendisini ziyaret etmediğini ve bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini duygu dolu sözlerle ifade etti.


Hikmet Uysal ve ailesi ile birlikte yaşayan Emine Nine'ye en büyük vefa örneklerinden birisi ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'den geldi. Başdeğirmen çifti oğlunun yanında yaşayan Emine Nineyi evinde ziyaret ederek gönül aldı.

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