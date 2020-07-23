120 milyon kilogram evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği'nin (BEL-BİR) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Isparta Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

16 belediye ve İl Özel İdaresi ile birlikte toplam 17 kurum ile 51 meclis üyesinin yer aldığı Göller Bölgesi Belediyeler Birliğinde Temmuz ayı meclisinde 2019 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap cetvelleri görüşüldü. Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehir dışında bulunması dolayısıyla Meclise, Birlik Başkan Vekili, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman başkanlık etti.

Yoklama ile başlayan meclis toplantısında Birlik Meclis Üyesi, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün tarafından 2019 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap cetvelleri okundu. Her iki gündem maddesi de üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Katı Atık Deponi sahasında bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde 850 ton tıbbi atığın kurum ve kuruluşlardan toplanarak bertarafının sağlandığını söyleyen Fahretdin Gözgün, 2019 yılında belediyelerden toplam 119 milyon 60 bin kg evsel atık toplama işleminin yapıldığını söyledi.

Göller Bölgesi Belediyeler Birliğinin 2019 yılı tahmini gelir-gider bütçesinin 3 milyon 500 bin lira olarak belirlendiğini kaydeden Gözgün, 2019'da giderler toplamının 2 milyon lira olduğunu, gelirlerin ise 10 milyon 231 bin lira olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.