İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen '13. Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu.

Tekstil sektöründe tasarım, inovasyon ve katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmanın birincisi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Bölümü mezunu İpek Aslanboy oldu. SDÜ mezunu Aslanboy birincilik ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'den aldı.

Yarışmanın ödül töreninde Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yarışmada derece kaydeden genç tasarımcıların yurt dışı eğitimlerini karşılayacaklarını söyledi.

Metin, güçlü ekonominin lokomotifinin ihracat olduğunu anımsatarak, “İhracatın gözbebeği de tekstil sektörü. Ülkemizin ekonomisinin büyümesi anlamında katma değerli ürünlere ihtiyacımız var. 1,4 milyon dolar tasarım için teşvik veriyoruz. Tasarımda desteklediğimiz yaklaşık 500 firma var. Toplamda 143 öğrencinin de yurt dışında eğitimlerini destekliyoruz" dedi.

Öksüz: “Sektörümüz, tasarımı tüketen değil, üreten bir sektör konumunda”

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise konuşmasında sektör için Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Tasarımın gücü de ancak ve ancak eğitimli insan kaynağı ile ölçülür. Ürünlerde katma değeri, sadece sahip olduğunuz yeni makineler değil, eğitimli insan kaynağı da oluşturur. Sektörümüz, tasarımı tüketen değil, üreten bir sektör konumunda” şeklinde konuştu.