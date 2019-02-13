14 Şubat'ta artık kadınlar da erkeklere çiçek alıyor

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla artık sadece erkeklerin değil, kadınların da erkeklere çiçek aldığını ifade eden çiçekçi Salih Yuluğtekin, "Çiçek alımını sadece erkeklere özgü bir şey sanmayalım, kadın ve erkek eşitse, kadınlar da erkeklere çiçek almalıdır" dedi.

Gül Şehri Isparta'da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşanırken çiçekçilerde, gülü takiben en çok papatya satışı yapılıyor. Isparta'da çiçekçi Salih Yuluğtekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde artık alışılmışın dışında yalnız erkeklerin kadınlara değil, kadınların da erkeklere çiçek aldığını söyledi.

14 Şubat'ta çiçek satışlarında artış var

14 Şubat'taki satışlarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yuluğtekin, "Satışlar Sevgililer Günü'nde biraz daha artıyor, eskiye nazaran maddiyatta düşüş var. Yine insanlar Sevgililer Günü için boş gitmiyorlar. Bir çiçek, bir çiçektir, insanlar boş gitmesin ve birbirlerini mutlu etsinler. Biz de olabildiğince uygun fiyatlı vermeye çalışıyoruz. Çiçek, en güzel hediyelerden biridir. Uygun fiyatlı bir çiçek alarak birbirinizi mutlu edebilirsiniz" diye konuştu.

"Kırmızı gül zaten Sevgililer Günü'nün tam bir simgesidir"

Satışlarda genellikle gül ve papatyanın daha çok tercih edildiğini aktaran Yuluğtekin, "Çünkü, kırmızı gül zaten Sevgililer Günü'nün tam bir simgesidir. Papatya da kendi saf ve temiz duygusuyla gösterişi olduğu için o da yanına bir katkı sunuyor diyebiliriz. Isparta, gül şehrimiz, ondan dolayı da güle daha çok rağbet oluyor. Bizim bu yönden de bir avantajımız var. Satışını yaptığımız gülün kokusu yok belki ama gösterişi her zaman vardır" şeklinde konuştu.

"Eşitlikten bahsediyorsak, kadınlar da erkeklere çiçek almalıdır"

Çiçek satışları konusunda artık kadınlarda da artış olduğuna değinen Yuluğtekin, "Son zamanlarda artık sadece erkekler değil, kadınlar da erkeklere çiçek almaya başladı. Hatta artık, evlenme teklifi eden kadınlar da var. Eşitlikten bahsediyorsak, kadın ve erkek eşitse, kadınlar da erkeklere çiçek almalıdır. Bunda kötü bir şey aranmamalıdır. Çünkü, çiçek alan bir insan mutluluk götürdüğü için erkek de kadın da mutlu olabilir, mutlu edilebilir. Çiçek alımını bu yüzden sadece erkeklere özgü bir şey sanmayalım" ifadelerine yer verdi.

"Bir sigaraya vereceğiniz parayı çiçeğe verin"

Sevgililer Günü için çiftlere, tavsiyelerde bulunan Yuluğtekin, "Birbirinizi bu günde de olsa boş geçmeyin ve mutlu edin. Bir çiçek de olsa alın. Bir sigaraya vereceğiniz parayı, çiçeğe verin. Bir gün sigara içmezseniz, çiçek alarak birbirinizi daha çok mutlu etmiş olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.