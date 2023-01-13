15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. isimli şahıs, Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 12 Ocak tarihinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.