17 ülkenin öğretmen ve öğrencileri ‘Evde Kalın Evde Öğrenin' projesi başlattı

Yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye ve birçok Avrupa ülkesindeki okullarda eğitime ara verilmesinin ardından 17 ülkenin bulunduğu eTwinning iletişim ağı platformu üzerinden "Evde Kalın Evde Öğrenin (Stay at Home Learn at Home) isimli proje başlatıldı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını Avrupa'nın birçok ülkesini de etkiledi. Salgın nedeniyle Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki okullarda eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçildi. Avrupa'daki okulların birbirleriyle etkinlik gerçekleştirmesi ve iletişim kurması amacıyla oluşturulan eTwinning ağı platformu üzerinden 41 ortaklı 17 farklı ülkenin öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı "Evde Kalın Evde Öğrenin (Stay at Home Learn at Home) isimli bir proje hazırlandı. Projeye Isparta Şehit Muhammed Ceylan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Handan Dikmen de öğrencileri ile birlikte katılıyor.

“Amacımız evde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak”

Proje hakkında bilgi veren Handan Dikmen, amaçlarının öğrencilerin eğitimlerine çevrimiçi devam etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. İnternet üzerinden eTwinning platformu üzerinden öğrencileri evde aile üyeleriyle birlikte yapabilecekleri etkinliklere yönlendireceklerini ifade eden Dikmen, “Hedefimiz şiir, resim, drama, okuma, yazma, Web 2 araçları ile içerik üretmek, evde eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. Etkinlikler İngilizce dilinde gerçekleştiriliyor” diye konuştu. Dikmen, projenin ülkelerde okulların açılmasına kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, projeye katılan farklı ülkelerden öğretmen ve öğrenciler kendi dillerinde çektikleri videolarla ‘evde kal, evde öğren' çağrısında bulundular. Projede Türkiye, Polonya, İtalya, Romanya, Portekiz ,Tunus, Almanya, İspanya, Ukrayna, Makedonya, Letonya, Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Ermenistan, Çek Cumhuriyeti yer alıyor.