18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek Türk Bayrağı Isparta'ya ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen ‘Anadolu Gönül Yolu' projesi kapsamındaki ‘18 Mart 2021 Şehitler Günü 81 Genç 81 Bayrak' etkinliği çerçevesinde Isparta Valiliği önünde bayrak teslim töreni yapıldı.

Proje kapsamında tüm Akdeniz bölgesini dolaşarak Isparta'ya ulaşan şanlı Türk bayrağı Vali Ömer Seymenoğlu nezaretinde Burdur temsilcisi Gülşah Karakılıç tarafından Isparta temsilcisi İhsan Şener Gökçebay'a teslim edildi.

Bayrak teslim töreninde konuşan Vali Seymenoğlu “Bayrağımızı böyle dalgalandırmak kolay değil arkadaşlar. Biliyorsunuz dün yaşadığımız elim kaza sonucunda 11 şehidimiz var. Bu bayraklar şehitlerimiz sayesinde, onların çalışması sayesinde göklerde dalgalanıyor. Bizlere düşen görev ise geçmişten günümüze kadar canlarını feda ederek bu ülkeyi bizlere emanet eden atalarımızın, büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin bu fedakârlıklarına sahip çıkmak ve bunu ileriki nesillere taşıyabilmek. İnşallah bayrağımız elden ele dolaşarak Çanakkale'de göklere çekilecektir. Bu kutsal emaneti taşıyan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Anadolu Gönül Yolu" projesiyle Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan gençlerimiz tarafından ülkemizin 7 bölgesinden taşınan 7 bayrak, Çanakkale'ye intikalinin ardından 81 ilden gelen gençlerin katılımıyla 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale şehitliğinde düzenlenecek törenle göndere çekilecek.