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18 üniversitenin katıldığı kariyer günleri Isparta'da başladı

Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi’nde 2019-2020 Öğretim Yılı Tanıtım ve Kariyer Günleri düzenlendi.

Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde 2019-2020 Öğretim Yılı Tanıtım ve Kariyer Günleri düzenlendi. Spor Salonunda bugün açılışı yapılan Tanıtım ve Kariyer Günlerinde Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şube müdürleri, üniversite yetkilileri, akademisyerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 2 gün sürecek 2019-2020 Öğretim Yılı Tanıtım ve Kariyer Günlerinde üniversiteler kurdukları stantlarla da kurumlarını tanıtıyor ve gelecekle ilgili bilgi almalarını sağlıyor.


Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Okul Müdrü Yüksel Altuntaş, 2019-2020 Öğretim Yılı Tanıtım ve Kariyer Günlerine ev sahipliği yapmanın mutluğununu yaşadıklarını söyledi. Eğitimin her zaman yanında başta Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'a, üniversite rektörlerine ve açılışa katılan davetlilere teşekkür eden Müdür Altuntaş, “Tanıtım ve Kariyer Günlerine 18 üniversite katılıyor. 2 gün boyunca en az 4 bin ziyaretçi bekliyoruz. Geleceğimizin kurtarıcısı gençlerimizin geleceğine katkıda bulunmak istedik. Mutlu olacakları üniversiteleri tercih ederek hayatlarına yön verecekler. Ayrıca okulumuzda seminerler de verilecek” dedi.

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