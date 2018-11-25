18 yaşında belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu

Isparta'da 18 yaşındaki Melih Zeybek, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Belediye Meclisi Üyeliği adaylığı için başvuru yaptı.

Isparta Belediyesi Meclis Üyeliği için AK Parti'den aday adayı olan 18 yaşındaki Melih Zeybek, Isparta'da şu ana kadar meclis üyeliği için başvuruda bulunan en genç aday oldu. Hazırladığı başvuru evraklarını AK Parti Isparta Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Levent Aytekin'e teslim eden Zeybek, yaşadığı ilde en genç aday adayı olması dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade etti. Zeybek, yaptığı açıklamada, “Ben, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Gençler şahlanışımız ve yükselişimiz sizsiniz' sözüyle bu yola çıktım” dedi.

Melih Zeybek, “Siyasette gençlerin de söz hakkı olması lazım artık. Belediyenin işi sadece yol yapmak, inşaat ruhsatı vermek olmamalı. Gençlerin sosyal yaşam alanları ve gençlere yönelik tiyatro salonları, spor aktiviteleri yapabilecekleri yerler de oluşturulmalı. Bunların yanında mahallelerde gençlerin toplanıp sohbet edebileceği, derslerini çalışacağı ortamlar oluşmasında elimden geleni yapmak istiyorum” diye konuştu.

Seçilirse belediye tarafından dil kursları açılması önerisinde bulunacağını belirten Zeybek, “Bir diğer konu da Cumhurbaşkanımızın istediği tüm gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenmelerini istiyorum. Eğer aday gösterilir ve seçilirsem de belediye tarafından dil kursları açılmasını önereceğim. Zaten Osmanlı döneminde de her kademedeki devlet görevlisinin ve bu geniş coğrafyada iş yapan bir tüccarın 6-7 dili iyi derecede bildiği anlatılır. Sözlerimi yine Cumhurbaşkanımızın sözüyle bitirmek istiyorum; ‘Gençler, tıpkı atalarınız gibi, tıpkı mirasını devraldığınız dedeleriniz gibi sizler de tarihi değiştirecek yaştasınız'” dedi.