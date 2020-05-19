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19 Mayıs, Eğirdir semalarında Türk bayraklarıyla kutlandı

FLY Isparta Kulubü’ne bağlı 10 yamaç paraşütçü bugün Eğirdir semalarında, Türk bayrağını dalgalandırdı.

FLY Isparta Kulubü'ne bağlı 10 yamaç paraşütçü bugün Eğirdir semalarında, Türk bayrağını dalgalandırdı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da korona virüs salgını gölgesinde kutlanırken, FLY Isparta Kulubü'ne bağlı 10 yamaç paraşütçü bugün Eğirdir semalarında, Türk bayrağını dalgalandırdı. Bugün sabah saatlerinde Karatepe'ye çıkan 10 yamaç paraşütçü genç, Karatepe'den havalandı ve Altınkum Plajı kumsalına inişlerini gerçekleştirdi.


Yamaç paraşütçülerinin Karatepe'den, Eğirdir Altınkum plajına rengarenk paraşütlerle süzülmeleri ve şanlı bayrağı Eğirdir semalarında dalgalandırmaları ilgili ve heyecanla izlendi.

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