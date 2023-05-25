2 aylık hamile eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası

Isparta'da 2 aylık hamile eşini tabanca ile öldürüp, kayınvalidesini yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayhan Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

Hakkında 'tasarlayarak eşini öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ateşli silah taşıma kanuna muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ayhan Yılmaz Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı esas hakkında savcı mütalaasını okudu. Mütalaa sonrası Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı “Mütalaaya katılıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Mahkeme başkanı tarafından savcılık mütalaası hakkında savunmasını yapması için sanık Ayhan Yılmaz'a söz verildi. Sanık Yılmaz “Olaydan bin pişmanım. Kolluk kuvvetlerine zaten kendim teslim oldum. Gerekli olan hükümler uygulansın. Diyecek bir şey yok son söz mahkemenin” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ayhan Yılmaz hakkında “kadın olan eşe karşı öldürme” suçundan müebbet hapis cezası, Ayfer Aydınlı'ya yönelik “Kadın olan kadına karşı” öldürmeye teşebbüsten 13 yıl hapis cezası, “konut dokunulmazlığı” ihlalinden dolayı 1 yıl ve “ruhsatsız silah bulundurmaktan ve taşımaktan” dolayı 1 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme sonrası açıklama yapan avukat Erol Taslak, “Kadın cinayetlerinin her geçen yıl arttığı toplumumuzda vicdanları rahatlatan adalete olan güveni sağlayan bir karardı sanık hakkında herhangi bir indirim sebebi uygulanmadı iddia edildiği gibi cezanın azaltılmasını gerektiren haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Dosya bu haliyle verilen cezalardan dolayı otomatik olarak taraflar temiz ve istinafa gitmese bile mutlaka istinaf ve temiz yolu gözükecek karar bizim tarafımızdan memnuniyetle karşılandı Türk adaletine güven bir kez daha tazelendi” dedi.

Olay, 21 Haziran 2022 tarihinde saat 23.30 sırasında, Hızırbey Mahallesi 111'inci Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İnşaat işçisi 40 yaşındaki Ayhan Yılmaz, eşi 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldi. İddiaya göre, çift arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Ayhan Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Rabia Yılmaz'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan ve başını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralanan Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Katil zanlısı koca ise yakalanarak gözaltına alındı.