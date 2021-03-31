2 yılda 180 kitap okuyan 88 yaşındaki emekli öğretmene plaket

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kütüphaneden 2 yılda 180 kitap alıp okuyan 88 yaşındaki emekli öğretmen Canan Turan'a plaket verildi.

Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen 57. Kütüphane Haftası Eğirdir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kütüphane Haftası nedeniyle Sorkuncak köyünde düzenlenen programa Kaymakam Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Eğirdir Halk Kütüphanesi sorumlusu Burcu Çolakerol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında tüm öğrencilere kitap okuma sevgisi aşılamak için okuma ve boyama kitapları ile kalemler hediye edildi. Daha sonra 2019 ve 2020 yılları içerisinde Eğirdir Halk Kütüphanesini ziyaret ederek kitap ödünç alan ve okuyan kullanıcılara Kaymakam Çelik tarafından hediyeleri takdim edildi.

88 yaşındaki emekli öğretmene plaket

Kaymakam Çelik, Eğirdir Halk Kütüphanesi'ni aktif olarak kullanarak 2 yılda 180 kitap okuyan 88 yaşındaki emekli öğretmen Canan Turan'a plaket, ilkokul düzeyinde en çok kitap ödünç alan ve okuyan İsmihan Uğur, Mustafa Komşuoğlu ve Fatıma Topuz'a çeşitli hediyeler verdi.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Eğirdir Halk Kütüphanesi'nde açılan kitap sergisi, hafta boyunca tüm halkın ziyaretine açık olduğu bildirildi.