3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Esenler Erokspor: 2

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 24. maçında Esenler Erokspor'a sahasında 2-0 kaybetti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Nabi İzci, Suat Fidan, Barış Çiçeksoyu X
Isparta 32 Spor: Onur Tekin, Kaan Dorak, Semih Üstün (Bekir Karadeniz dk. 56), Emir Kaan Gültekin, Serdar Ümit Deniz (Mustafa Acar dk. 66), Efşan Geçgin, Nurettin Çakır, Mustafa Diler, Kerem Pala (Muhammed Çoban dk. 77), Arif Birşen, Emre Fırtına (Bilal Çebi dk. 77)
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Bora Yelken, Enes Soy (Hüseyin Afgan dk.73), Abuzer Gaffar Toplu (Mert Somay dk. 73), Muharrem Öner, Aziz Kızılgün (Samet Dağlı dk. 80), Muammer Sarıkaya (Onur Öztonga dk. 80) Murat Kayalı (Furkan Şahin dk. 90 ?) Erdinç Karakaş, Aziz Aksoy, Tayfun Vurgun
Goller: Abuzer (dk. 27), Aziz Kızılgün (dk. 70) (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Onur Tekin, Nurettin Çakır, Efşan Geçgin (Isparta 32 Spor), Muharrem Öner, Enes Soy (Esenler Erokspor)