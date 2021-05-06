3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - İçel İdmanyurdu: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup play-off maçında Isparta 32 Spor, İçel İdmanyurduspor'la golsüz berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız Arif Birşen, Kadir Turhan, Efşan Geçgin, Bekir Karadeniz, Semih Üstün, Mustafa Diler (Bilal Çebi dk. 67), Serdar Ümit Deniz (Kerem Pala dk. 67), Nurettin Çakır, Emir Kaan Gültekin, Mustafa Acar (Kaan Dorak dk. 80 ?)
İçel İdmanyurduspor: Sertaç Güzel, Burak Ziyaattin Altındaş, Gökhan Celmen, Alper Hamdi Bayraktar, Aslan Gök, Ömer Önder, Tunahan Ergül (Emrullah Yıldırım dk. 90 ?), Yılmaz Can Taşkıran (Burak Bilgen dk. 46), Uğur Ayhan (Furkan Güneş dk. 72), Özer Ozan Pekdemir (Emre Tekin Pınar dk. 90 ?), Hakkı Tosun (Fatih Şerifoğlu dk. 80 ?)
Kırmızı kart: Burak Ziyaatin Altıntaş (dk. 45) (İçel İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Efşan Geçgin, Nurettin Çakır, Bilal Çebi (Isparta 32 Spor), Uğur Ayhan, Tunahan Ergül (İçel İdmanyurdu)