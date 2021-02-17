3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Şile Yıldızspor: 0

com 3. Lig 3. Grup'ta 20. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, İstanbul temsilcisi Şile Yıldızspor'la golsüz berabere kaldı. Isparta 32 Spor aldığı bu beraberlikle puanını 38'e çıkartarak ikincilik için fırsat tepti. Şile Yıldızspor ise 28 puanla sekizinci sırada kaldı. Maç sonunda ise her iki takım arasında kavga çıktı. Yöneticilerin, antrenörlerin ve sporcuların karıştığı kavgayı emniyet güçlükle önledi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Güngör, Ulaş Çelik, Gökhan Salduz

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Kaan Dorak, Efşan Geçgin, Semih Üstün (Bekir Karadeniz dk. 77), Serdar Ümit Deniz, Arif Birşen, Nurettin Çakır, Muhammed Çoban, Kerem Pala (Bilal Çebi dk. 85 ?), Emre Fırtına, Emir Kaan Gültekin

Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir, Mustafa Acar, Fikret Sevilgen, Adem Aydın, Raşit Sevindir (Ahmet Hasan İmer dk. 90+1 ?), Cebrail Serçek, Reha Kurt (Ali Sabuncu dk. 88 ?), Emre Karadağ, Ali Emre Erhal, Mert Sarı, Mehmet Avcı (Tahsin Hacımustafaoğlu dk. 67)

Sarı kartlar: Arif Birşen (Ispartaspor), Fikret Sevilgen, Adem Aydın, Mustafa Acar (Şile Yıldızspor)