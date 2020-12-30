3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Çarşambaspor: 1

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, evinde Çarşambaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Metin Ateş, Orhan Timurtaş, Recep İlker Kor
Isparta 32 Spor: Gökhan, Semih, Emir Serdar Ümit Deniz, Efşan, Kadir, Nurettin (Emre Yüksektepe dk. 89 ?), Mustafa Diler, Emre Fırtına, Bekir Karadeniz (Mustafa Acar dk. 77), Kaan Gültekin (Volkan Serim dk. 69), Semih Üstün (Arif Birşen dk. 90 ?)
Çarşambaspor: Kadir, Oğuzhan (Muhammed dk. 64), Metehan (Selahattin dk. 76), Serhan, Kemal Sabri (Metin Karahan dk. 90 ?), Veysel, Kadir, Abdülkadir, Murat Kürüm (Tugay dk. 64), Erhan, Muhammed Mustafa Doğan
Goller: Nurettin Çakır (dk. 45) (Isparta 32 Spor), Serhan (dk. 90) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Emre Fırtına (Isparta 32 Spor), Oğuzhan, Kemal Sabri, Erhan (Çarşambaspor)