3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Osmaniyespor: 1

Misli.
com 3.Lig 3. Grup 22. Hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, Osmaniyespor'la 1-1 berabere kaldı. I
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Mehmet Yılmaz Çalışır, Eray Tanık
Isparta 32 Spor: Murat Can, Batuhan Demirel (Muhammed Çoban dk. 65), Semih Üstün (Bekir Karadeniz dk. 46), Efşan, Kaan Oruç (Mustafa Acar dk. 83 ?), Kadir, Nurettin Çakır, Mustafa Diler, Kerem Pala, Arif Birşen, Bilal Çebi (Emir Kaan Gültekin dk. 57)
Osmaniyespor: Mesut Balkan , Gencay Erten, Kerim Bölük, Bora Yılmaz (Burak Evren dk. 57) Alper Yener (Halil İbrahim Cenik dk. 57), Sırat Yeşilördek, Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu. Soner Birinci, Onur Kızıltaş (Mertcan Dursun dk. 82 ?)
Goller: Nurettin Çakır (dk. 45+1 pen.) (Isparta 32 Spor), Halil İbrahim Cenik (dk. 90+5) (Osmaniyespor)
Kırmızı Kart: Semih Üstün (dk. 90+4) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Bekir Karadeniz, Kerem Pala, Nurettin Çakır, Bilal Çebi (Isparta 32 Spor), Sırat Yeşilördek, Onur Kızıltaş, Burak Evren, Kerim Bölük (Osmaniyespor)