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3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Yalovaspor: 2

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 spor, evinde Yalovaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Tarık Güldal, Yunus Yıldız, Abdülkadir Anıl Yılmaz


Isparta 32 Spor: Gökhan, Arif (Burak Sarı dk. 85 ?), Efşan, Kadir, Kaan (Mustafa Diler dk. 85 ?), Semih, Serdar (Emre Bozatlı dk. 72), Mustafa Acar (Bekir Karadeniz dk. 55), Volkan, Emir Kaan, Nurettin Çakır


Yalovaspor: Ahmet, Fatih, Osman, Erhan Bal, Oğuzhan (Cenk Kuşcu dk. 87 ?), Alperen Topçular, Mehmet Murat, Emrah (Salih Kaplan dk. 76), Onurcan Küçük, Yakup Kayış, İbrahim Anıl


Goller: Alperen Topçular (dk. 23 ve 51) (Yalovaspor), Nurettin Çakır (dk. 35) (Isparta 32 Spor)


Sarı Kartlar: Arif Birşen, Mustafa Diler (Isparta 32 Spor), Onurcan Küçük, Emrah Şahinçiftçi, Yakup Kayış (Yalovaspor)

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