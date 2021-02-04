3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Batman Petrolspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Barkın Kara, Hicri Yıldırım, Burak Özer
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Kaan Dorak, Semih Üstün (Muhammed Çoban dk. 65), Emir Kaan Gültekin, Serdar Ümit Deniz, Efşan Geçgin, Kadir, Nurettin Çakır (Bilal Çebi dk. 90+1 ?), Mustafa Diler, Kerem Pala (Arif dk. 61), Emre Fırtına (Batuhan Demirel dk. 90+2 ?)
Batman Petrolspor: Akın Köroğlu, İbrahim Yakup İnal, Erdi Bakırcı, Okan Toprak, Emre Aydın, Onur Alkan, Özgen Erdem, Veysel Karadağ, Furkan Parsak (Melik Yeğin dk. 70), Umut Aslan (Hüseyin Çiray dk. 75), Nezir Özer
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 63), Nurettin Çakır (dk. 88 ) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Nurettin Çakır, Kaan Dorak, Semih Üstün, Muhammed Çoban (Isparta 32 Spor), Emre Aydın, Özgen Erdem, Hüseyin Çiray (Batman Petrolspor)