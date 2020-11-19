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3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Gölcükspor: 1

Misli 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 9. maçında Gölcükspor'u 2-1 mağlup etti. Isparta ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 14'e çıkartarak maç eksiğiyle 7. sırada yer aldı. Gölcükspor ise 8 puanla 12. Sırada kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Ramazan Haymana, Mehmet Öcal , Caner Kurt


Isparta 32 Spor: Murat Can, Semih, Emirkan, Serdar Ümit (Emre Yüksektepe dk. 68), Efşan, Nurettin, Oğuzhan X (Emre Fırtına dk. 56), Mustafa Diler, Akın, Volkan Çekiç (Kaan Oruç dk. 90 ?), Bekir Karadeniz


Gölcükspor: Gökhan, Kadir (Furkan dk. 46), Veli, Arif (Barış dk. 46), Ferhat (Zekeriya dk. 56), Ali Mert, Mustafa Serkan, Furkan Yiğit, Yunus Özdemir, Selçuk, Berkan


Goller: Nurettin, (dk. 2, 90+4 pen) (Isparta 32 Spor), Yunus Özdemir (dk. 45+3 pen.) (Gölcükspor)


Sarı kartlar: Serdar Ümit (Isparta 32 Spor), Veli, Zekeriya (Gölcükspor)

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