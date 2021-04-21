3. Lig: Isparta 32 Spor: 4 - Arhavispor: 0

com 3. Lig 3. Grup'un 30. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Arhavispor'u 4-0 mağlup etti. Isparta 32 Spor, aldığı bu galibiyetle puanını 44'e çıkartarak beşinci sıraya yükseldi. Arhavispor ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Engin Atmaca, Yakup Keçeçi, Gökhan Salduz

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Kaan Dorak, Batuhan Demirel (Arif Birşen dk. 46) Semih Üstün, Emir Kaan Gültekin, Serdar Ümit Deniz (Kemal Ünal dk. 80 ?), Efşan Geçgin, Nurettin Çakır (Mustafa Acar dk. 78), Mustafa Diler (Muhammed Çoban dk. 7), Bekir Karadeniz, Bilal Çebi (Kerem Pala dk. 46)

Arhavispor: Baran Güler (İbrahim Karaca dk. 58) Gökhan Kocaman, Hüseyin Terzi (Oğuzhan dk. 79), Emirhan Azak, Berat Vardal, Orhan Nahırcı, Burhan Şahin (Emre Can dk. 58), Eyüpcan Temiz (Abdurrahman İlkyaz dk. 37), Tolga Şahin, Abdülkadir Özdemir (İbrahim Ak dk. 58), Ömer Serbest

Goller: Serdar Ümit Deniz (dk. 65), Nurettin Çakır (dk. 66), Bekir Karadeniz (dk. 77), Emir Kaan Gültekin (dk. 84) (Isparta 32 Spor)

Sarı Kartlar: Burhan Şahin, Tolga Şahin, Abdurrahman İlkyaz (Arhavispor), Serdar Ümit Deniz, Semih Üstün (Isparta 32 Spor)