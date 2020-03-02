32 yerel yazar için ilk kez kitap fuarında stant açıldı

Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam ediyor. 'Kitaplar Gül Açacak' temasıyla ve Milli Mücadele Kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarına 311 yayınevi ile birlikte 192 yazar katılıyor. Bu yazarlardan 32'si ise yerel yazarlardan oluşuyor. Isparta'nın değeri olan yerel yazarlar kendilerine değer verilmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Kitap Fuarında kendileri için oluşturulan ve 32 yerel yazarın bir arada bulunduğu standa başta Ispartalılar olmak üzere tüm kitapseverler de büyük ilgi gösteriyor.

Kendilerine, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından değer verilmesinden ve stant tahsisinde bulunmasından dolayı teşekkür eden Yazar Fatma Uçarlar, “Ulusal yazarlarımız bu fuarda yer alıyordu ancak yerel yazar, şairlerin burada yer alması çok daha anlamlı oldu. İlk kez bir birimizi tanıyoruz. Bu güzel bir teşvik oldu” dedi.

Yazar Zeki Çelik te, kitap fuarının takdire şayan olduğunu dile getirirken, kitapseverlerin ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Çelik, “Bugüne kadar yeterince ilgi göremedik. Yıllarca bunun stresini yaşadık. Allah razı olsun başkanımızdan ve bütün yetkililerden görüşlerinde bulundu.

Kitap Fuarına katılan yazarlar , “Ispartalıların kitaplara bu kadar ilgisi, aynı zamanda başkanımızın ilgisi bizleri memnun etti. Bize bu imkanı tanıyan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan önceki fuarlarda böyle bir organizasyon yapılmamıştı. Bu birlik ve beraberlik devam edecek. Kendi memleketimizde kitaplarımızı kitapseverlerle buluşturmak çok güzel. Burada değerli yazarlarımızla da tanışma fırsatı bulduk. Bu bizim için onure edici bir şey. Eserlerimizin tanıtılmasını istiyoruz, bu fuarda buna çok güzel vesile oldu. Üç defa unutulduk ama dördüncüsünde hatırlanmamız yer verilmesi çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundular.

Isparta için güzel bir fuar yaşandığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, “Isparta'nın şu ana kadar hiç farkına varılamamış 32 yerel yazarımız aynı stanttalar. Isparta'mız için değer ihtiva eden kültürel hazinelerini ihtiva eden kitaplarıyla fuarda yer aldılar. Başkanımız, ‘kendi içimizden çıkmış yazarların kamuoyuna Isparta'mıza duyurulması gerekiyor. Bunun için mutlaka stantlarını ayırmamız gerekiyor' dedi. Bizlerde Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalışarak bu standı oluşturduk. İlk defa yerel yazarlar, yerel yönetim ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz bir araya geldi, bu kitap fuarında hep birlikte ne yapabiliriz çalışması yaptık ve bugün bu sahne ortaya çıktı. Ispartalı hemşehrilerimiz ‘Isparta'mızda bu kadar yerel yazar olduğunu bilmiyorduk' diyerek bizlere teşekkür mesajları atıyorlar. Bu da bizlere mutluluk veriyor. Bu fuar bir sinerji oluşturdu, katılım gösteren tüm yazarlarımıza başkanımız Şükrü Başdeğirmen adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.