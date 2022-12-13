460 öğrenci siber suçlarla mücadele hakkında bilgilendirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY projesi çerçevesindeki bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Proje çerçevesinde, 7-9 Aralık tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları 'siber zorbalıkla mücadele' konulu sunum ve tiyatro gösterileri eşliğinde, Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu ve Ülkü Ortaokulunda öğrenim gören 460 öğrenciye ve öğretmenlerine bilgilendirme faaliyeti yapıldı.