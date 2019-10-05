61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu

Yaşadığı süreçte de ‘İyiliksever' olarak tanınan kadının karaciğeri Isparta'da, böbrekleri ise Antalya ve Konya'da nakil bekleyen toplam 3 hastaya nakledilerek umut olacak.

Burdur'da yaşayan 61 yaşındaki Selvet Bilge, 2 gün önce beyin kanaması rahatsızlığıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde acil servise getirildi.

Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında tedavi altına alınan Selvet Bilge'nin, 2 gün devam eden yaşam mücadelesi sonunda beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin izni alınarak tüm organlarının bağışlanmasına karar verilen Bilge için yapılan tetkikler sonucu karaciğer ve böbreklerinin bağışlanabileceği, yaşı dolayısıyla kalp ve akciğerinin uygun bulunmadığı tespit edildi.

Gece yarısı SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibi hazırlanarak, hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonla Bilge'nin karaciğer ve böbrekleri alınarak, yeniden yaşama tutunmanın yolunu bekleyen hastalara gitmek üzere hazırlandı. Bilge'nin karaciğerinin, aynı hastanede nakil bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.

Ambulanslarla Antalya ve Konya'ya sevk edildi

Bilge'nin böbrekleri ise Antalya ve Konya'da nakil bekleyen 2 hastaya takılmak üzere, 112 Acil Servis ambulansları ile yola çıktı.

Nakledilecek organlar, daha sonra özel kutu ve muhafazaları ile birlikte ambulanslara konularak, hasta taşınan alanda başka bedenlerde umut olmaya doğru yola çıktı.

Ailesi, iyilikseverliğini devam ettirdi

Öte yandan, organları bağışlanan Bilge'nin, engelli anne ve babanın çocuklarına doğduktan 6 yaşına kadar tüm masraflarını karşılayarak baktığı öğrenildi. ‘İyiliksever' olarak tanınan Bilge'nin beyin ölümünü sonrasında da ailesi, tüm organlarını bağışlayarak onun iyilikseverliğini devam ettirme kararı aldı.