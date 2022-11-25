Isparta'da 7 aylık hamile eşini öldüren sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anne Elvan A. duruşmadaki ifadesinde “Benim kızım öleceğini biliyordu” dedi. Cinayet zanlısı Şehmuz G. ise, "Olay günü beni çağıran kayınvalidem, hamile eşimin karnındaki çocuğun benden olmadığını söyledi” iddiasında bulundu. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, geçtiğimiz 1 Mart günü merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Raziye Karabuğa, dini nikahlı eşi Şehmuz G. ile otomobille gezmeye çıktı. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Şehmuz G., Raziye Karabuğa'yı (24) yanındaki tüfekle 2 el ateş ederek baş ve göğüs bölgesinden vurdu. Şehmuz G., ağır yaralanan Raziye Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakarak, olay yerinden kaçtı. Raziye Karabuğa ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis tarafından yakalanan Şehmuz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şehmuz G., hakkında hazırlanan iddianamede 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşma ikinci kez Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Şehmuz G., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile katılırken, taraf avukatları ve ailelerde hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada sanık Şehmuz G.'nin, "Bana bunları yaptıran kaynanam" ifadeleri üzerine bu duruşmada anne Elvan A. da dinledi. Mahkeme başkanının olayı sorduğu anne Elvan A. "Olayı bilmiyorum. Gece telefon geldi. Babasını aradım, bağırdı bir şeyler söyledi. Yine telefon geldi, 'kızınız ölmüş' dediler inanmadım. Hastaneye gittim kızımın öldüğünü hastanedeki polislerden öğrendim” dedi.

“Benim kızım öleceğini biliyordu”

Anne Elvan A. "Benim kızım öleceğini biliyordu" ifadeleri üzerine mahkeme başkanı anneye "nereden biliyorsunuz" diye sordu. Anne A, "Benim kimlik numaram üzerinden Şarkikaraağaç Diş Hastanesi'ne ve cildiye bölümüne randevu almış. Sanıktan şikayetçiyim” dedi. Kızına iftira atmasının söz konusu olmadığını anlatan anne Elvan A. "Bir anne kendi öz evladına iftira atabilir mi? Kızımın hamile olduğunu Mehmet G.'den öğrendim. 8 aydır ne kızımı ne de Şehmuz G.'yi görmüyorum. Olay günü de Şehmuz'la görüşmedim" dedi.

"Yalan söylüyor"

Duruşmada sanık Şehmuz G. ise "Kayınvalidem Elvan A. kızıyla arası iyi değildi. Doğruları konuşsun. Elini vicdanına koysun yalan söylüyor, onun da çocukları var. Olay günü beni çağıran kayınvalidem, hamile eşimin karnındaki çocuğun benden olmadığını söyledi” dedi.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.