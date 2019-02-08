İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

81 ilde eş zamanlı önleyici operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı önleyici operasyon kapsamında Isparta’da kaçak tütün ve tütün mamulleri ile biber gazı ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı önleyici operasyon kapsamında Isparta'da kaçak tütün ve tütün mamulleri ile biber gazı ele geçirildi.


EGM koordinesinde çocuk ve gençlerin, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar, narkotik, asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler yapıldı.


Isparta'da EGM koordineli çalışma çerçevesinde, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan 4 iş yerinde yapılan aramalarda; toplam bin 562 paket doldurulmuş makaron sigara, 219 paket kaçak pipo tütünü, 77 paket kaçak nargile tütünü ve gümrük kaçağı olarak yurda sokulan 272 adet biber gazı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüphelinin gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.