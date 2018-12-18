82 sanıklı belediye davası ertelendi

Isparta Belediyesine yönelik 2011 yılında yapılan operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay'ın bozma kararından sonra ikinci duruşması 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemede, bazı sanıklar hakkında idari soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin valilik ve belediyeden belge istenmesine karar verdi. Ayrıca Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın hakkında İçişleri Bakanlığınca 2011 yılında soruşturmaya izni verilmemesine ilişkin kararın kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin İçişleri Bakanlığına sorulmasını istedi.

Isparta Belediyesine 2011 yılında yapılan operasyonun ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay, operasyona ilişkin dinlemelerin usulsüz yapılması ve bilirkişi raporlarının çelişkili olması nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, şüpheliler hakkında verilen beraat kararlarını onaylarken ceza kararlarının bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

Kefalet iadesi talebi yinelendi

82 sanığın yargılandığı dava, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Yargıtayın bozma kararından sonra yeniden açılan dosyanın ikinci duruşmasına sanıklardan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve bazı sanıklar katılmadı. Duruşmada sanık avukatları, kefaletle tahliye olan müvekkillerinin kefalet ücretlerinin iadesini ayrıca eksikliklerin giderilmesini talep etti. Sanıklar da eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme o belgeleri istedi

İddia makamı mütalaasında, en son yapılan duruşmada sunulan talepleri bir kez daha yinelerken, Yargıtay ilamında belirtilen eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme Heyeti, bu aşamada kefalet iadesinin reddine karar verdi. Ayrıca mahkeme, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve bazı sanıklar ile ilgili 1 Eylül 2009 ve 23 Eylül 2011 tarihler arasında belediyedeki görevlerinin ne olduğu, görevlere atanma tarihleri veya ayrılmışlarsa neden ayrıldıklarına dair beyanların alınmasına, bazı sanıklar hakkında idari soruşturma yürütülüp yürütülmediğine, varsa soruşturma dosyalarının istenmesine ilişkin Valilik ve Belediyeye yazı yazılmasına, Belediye Başkanı Günaydın ile ilgili İçişleri Bakanlığının 2011 yılında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararın kesinleşip kesinleşmediğine, bu karara karşı Günaydın'ın yargıya başvurup vurmadığına ilişkin ayrıca Günaydın hakkında idari soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Isparta Belediyesine 23 Eylül 2011 tarihinde yapılan operasyonda, aralarında eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın da bulunduğu 82 şüpheli ‘örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlamalarla yargılanmıştı. Yaklaşık 3 yıl süren duruşmalar sonrasında 15 Mayıs 2014'de Belediye Başkanı Günaydın'ın toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dava dosyası şüpheliler tarafından itiraz hakkı kapsamında Yargıtay'a taşınmıştı.