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82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Isparta’da 82 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.

Isparta'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayın duyulmasının ardından eve gelen yaşlı kadının kızı sinir krizleri geçirerek, ‘Anam' diye bağırarak, kendisini uzaklaştırmak isteyenlere, ‘Gitmeyeceğim buradan' diye feryat etti.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2703.Sokak'ta ikamet eden 82 yaşındaki Dudu Köse, yaşadığı evdeki koridorda torunu tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. Durumun haber verilmesiyle, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaşlı kadının öldüğü bilgisini aldıktan sonra olay yerine gelen kızı, ‘Anam' diye ağlayarak, kendisini götürmek isteyenlere de ‘Gitmeyeceğim buradan' diye feryat ederek sinir krizleri geçirdi.



Köse'nin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli incelemeleri yapılan cenaze daha sonra otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.



Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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