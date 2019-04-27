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Açığa alınan uzman çavuş uyuşturucu kullanıcısı çıktı

Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen şahsın, Adıyaman Jandarma Komutanlığından açığa alınan uzman çavuş H.

Ö. olduğu ortaya çıktı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımını engellemek adına sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri olan N.D. uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Polisin yakaladığı diğer şüphelilerden birinin ise daha önceden Adıyaman Jandarma Komutanlığında görev yapan ve farklı bir suçtan dolayı açığa alınan bir uzman çavuş H.Ö. olduğu ortaya çıktı.


Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda N.D. - H.Ö. - S.Y. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanırken, şahıslarla birlikte 3.05 gram eroin maddesi, 22 adet suboxone tablet, 2 adet şırınga ve 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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