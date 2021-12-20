Ada Ülkesi Sanatçıları yılın son etkinliğini Isparta'da yaptı

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları, yılın son etkinliğini Isparta'da bir avm de yaptı. Etkinlikte 10 ülkeden sanatçıların eserleri sergilendi, farklı alanlarda eğitim verildi

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları,2021 son etkinliğini hafta sonu Isparta'da bir avm de gerçekleştirdi. Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Güney Kore, İtalya, Hindistan, Danimarka, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tayvan, Özbekistan ve İranlı sanatçıların resimleri sergilendi. Etkinlikte Özbekistan'dan gelen ressam Farida Hamitovna canlı performans sergilerken, ressam Mahmut Toprak da genç sanatçılara resim sanatı hakkında bilgi verdi ayrıca psikolojik danışman Tarık Buğra Toprak psikodrama ve sosyodrama eğitimi verirken, Behçet Akgün ile Fatma Tuna masal-drama-resim etkinliği ile katılımcılara hoş saatler yaşattı.

Birbirinden renkli etkinlikler

Yılın son sanat etkinliği hakkında bilgi veren küratör Keziban Ertuğrul Yıldırım, "Bir gün süren etkinlikte genç ressamlarımız ve ustalarımızı buluşturduk. Ortaya nefis eserler çıktı. Pelin Köse ve Adil Levent Yüksel hocalarımız da birbirinden güzel tınılarla kulağımızın pasını aldı. Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları olarak 2021 yılı sanat takvimini kapattık" ifadelerine yer verdi.