ADD'den Başkan Günaydın'a plaket

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Isparta Şubesi Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür plaketi verdi.

ADD Isparta Şube Başkanı Batuhan Güldiken ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Günaydın'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği fener alayı ve konser ile her kesimden topluluğu bir araya getirdiğini, yine 10 Kasım'da şehirden 32 otobüs yaklaşık bin 500 kişiyle Anıtkabir'e ziyarette bulunulduğunu dile getiren Batuhan Güldiken, meydanlardan Atatürk anıtlarının kaldırıldığı bir dönemde Isparta'da Atatürk büstünün yapıldığını ifade etti. Yine Isparta Belediyesi tarafından çok amaçlı olarak Gökkbubbe Fuar ve Kongre Merkezinin alt bölümünde yapılan tesislere Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesinin önemli olduğunu belirten Güldiken, “Atatürk ve cumhuriyet hassasiyetinizden, o duyarlılıkla çalışmanızdan, derneğimizin üyesi olmanızdan gurur duyuyoruz. Bu hassasiyetiniz, yürekli tavrınız için, Atatürk milli ekonomisini Isparta Belediyesinde hayata geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız iyi ki birlikteyiz” diyerek, Başkan Günaydın'a, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi sundu.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Atatürk'ün büyük bir deha olduğunu ve ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözünü hatırlatarak, “Buradan yola çıkarak milli düşünce, milli ekonomi uyguluyoruz. Belediyemizde bunu uygulamaya çalışıyoruz” dedi.

Atatürk gibi bir dehanın Türk milletine nasip olmasının büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Günaydın, ADD'nin de bunları aktarmak için kurulmuş bir dernek olduğunu belirtti.