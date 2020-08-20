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AFAD ekipleri Eğirdir'de bilgilendirme yaptı

Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri, 17 Ağustos Marmara depreminin 21.

yıl dönümü dolayısıyla Eğirdir'de bilgilendirme yaptı.


AFAD yetkililerinden Arama Kurtarma Teknisyeni Erhan Gökdere ve AFAD çalışanı Hüseyin Harmankaya, "Afetlere Hazırlık Haftası" etkinliği kapsamında Eğirdir'de olası bir deprem anında neler yapılması ve neler yapılmaması konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Eğirdir halk pazarını ve esnafları tek tek gezen Erhan Gökdere ve Hüseyin Harmankaya, “Depremle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Deprem öldürmez, çürük bina öldürür” diyerek vatandaşlara broşür dağıttı.


Gökdere, “17 Ağustos Marmara depreminin 21. Yıldönümü dolayısıyla ilimiz merkez ilçe ve 12 ilçede Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz. Bugün Eğirdir ilçesine geldik. Vatandaşlarımıza depremi hatırlatmak, vatandaşlarımıza olası bir deprem anında yapılması gerekenleri ve depremden korunmanın yollarını anlatacağız” dedi.


Vatandaşları deprem anında yapılmaması gereken kuralları anlatan Gökdere, "Merdivenleri kullanmayınız. Balkonlara çıkmayınız. Varsa asansörleri kullanmayınız. Kırılacak ve devrilebilecek eşyalardan uzak durunuz. Pencere ve balkonlardan atlamayınız” diye konuştu.


Türkiye'nin her bölgesinin yanı sıra Göller Bölgesinin daha risk taşıyan bölgelerden olduğunu belirten Gökdere, "Mutlaka evinize deprem sigortasını yaptırın" uyarısında bulundu.


Bilgilendirme Eğirdir'de gün boyunca devam edecek.

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