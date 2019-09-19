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Ağaç oyma yeteneğini ticarete döktü

Isparta’da Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu Merve Kapılı, uzun süre Isparta Belediyesi ağaç oyma atölyesinden çalıştıktan sonra kendi işyerini kurdu.

Isparta'da Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu Merve Kapılı, uzun süre Isparta Belediyesi ağaç oyma atölyesinden çalıştıktan sonra kendi işyerini kurdu. Gökçay'daki ağaç oyuncak atölyesinde çalışan Merve Ayçiçek, ağaç oyma sanatı ile minik heykeller yapıyor, Kişi fotoğraflarını birebir ahşap heykele dönüştürüyor.


Merve Kapılı'nın bu yeteneği aynı zamanda kendisi için önemli bir gelir kaynağı haline de geldi. Merve Ayçiçek'in yaptığı ağaç oyma heykeller 350 TL ile 500 TL'den alıcı buluyor.

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