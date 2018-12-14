Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen genç ölü bulundu

Isparta'da ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 25 yaşındaki genç boş bir binada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir ilçesine bağlı Pazarköy'de akşam saatlerinde 25 yaşındaki Hasan Karaduman, ailesi tarafından jandarmaya kayıp olarak bildirildi. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra söz konusu genci Eğirdir-Sütçüler yolu üzerinde bulunan Baklan köyü mevkiindeki boş bir binada ölü olarak buldu.

Karaduman'ın psikolojik sıkıntılarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.