AK Parti 2023'e Doğru Isparta Şehir Buluşmaları programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin en büyük gücünün kardeşlik olduğunu belirterek, “Dünyada yaşanan enerji krizi dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğünü tamamlayan siyasi iradedir, siyasi duruştur” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları çerçevesinde Isparta'ya geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen kahvaltı programı sonrası basın açıklamasında bulunan Hayati Yazıcı, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasından dolayı son derece üzüntülü olduğunu belirterek, "Dün akşam Bartın Amasra'da meydana gelen faciada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Millet olarak başımız sağ olsun" dedi. Yazıcı, Bartın'da yaşanan üzücü olay dolayısıyla Isparta'da gün boyu devam etmesi planlanan programın iptal edildiğini bildirdi.

“Millet olarak da en büyük gücümüz kardeşliğimizdir”

Isparta'da yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyetinin en büyük gücünün kardeşlik olduğunu vurgulayan Yazıcı “Milletimiz büyük bir millet, ülkemiz önemli bir ülke, coğrafyamız vatanımız coğrafi stratejik üstün olarak son derece elverişli. İşte bakın bugün dünyada yaşanan enerji krizi dolayısıyla Türkiye'nin bu coğrafi stratejik üstünlüğünün elbette ki bunu tamamlayan siyasi iradedir siyasi duruştur ve Türkiye'nin bu coğrafi stratejik konumuna uygun gelişmeleri de ilgiyle takip ediyoruz. En büyük gücümüz teşkilat olarak birlik ve bütünlüğümüzdür. Birbirimizin hukukunu korumak zorundayız. Bunu söylerken elbette ki kırmızı alanlarımızı ihlal eden eylem ve işbirlikçiler olursa onlara sıfır toleransla bakarız ama bunun ötesinde hepimiz beşeriz, yanlışımız olur, eksiğimiz olur bunları konuşarak aile muhabbeti içerisinde çözmeliyiz. Dolayısıyla biz bir olduk, birlikte AK Parti'yi, Ak Parti'yle birlikte Türkiye'yi bugüne getirdik taşıdık. Millet olarak da en büyük gücümüz kardeşliğimizdir. Ülkelerin ekonomik gücü potansiyeli önemlidir, bütçe imkanları önemlidir tek başına düşen milli gelir önemlidir ama bunların ötesinde en büyük hazine kardeşliktir. Bu kardeşlik Hz. Adem'den bu yana gelen kardeşliktir. Bunu ölçecek parasal hiçbir değer yoktur. Dolayısıyla kardeşliğimizi koruyalım, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirelim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken bir kez daha başımız sağ olsun. Allah vefat edenlere gani gani rahmet etsin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ev sahipliğini AK Parti Isparta İl Başkanlığının yaptığı programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, MKYK Üyeleri Eyüp Gökhan Özekin, Mehmet Nil Hıdır, Ahmet Fethan Baykoç ve Mehmet Karabay, Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Halil Etyemez, Tahir Akyürek, Selman Özbayacı, Ahmet Sorgun, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal katıldı.