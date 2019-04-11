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AK Parti ilçe başkanı kaza yaptı: 2 yaralı

Isparta’nın Gelendost ilçesinden il merkezine gelen AK Parti ilçe başkanı Metin Önal kaza yaptı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinden il merkezine gelen AK Parti ilçe başkanı Metin Önal kaza yaptı. Kazada yaralanan Önal ve eşi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saatlerinde Isparta-Konya karayolu üzerindeki Eğerim mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Metin Önal yönetimindeki otomobil, Sarıidris kasabasını geçtikten sonra zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak, takla attıktan sonra ters döndü.


Talihsiz kazada otomobil sürücüsü AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Metin Önal ve yolcu olarak yanında bulunan eşi Dudu Önal yaralandı.


Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine sevk etti.


Burada yapılan müdahale sonrasında Önal çifti, Isparta Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altında alındı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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