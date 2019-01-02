AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'den iddialı başlangıç:

Isparta'ya daha fazla hizmet edebilecek şekilde kendimi gördüğüm için belediyeye adayım. 5 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. İş ve eğitim sürecimizi tamamladık. Şimdi aday oldum. Niyetim halis, akıbetimde halis olur inşallah” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Aralık 2018 tarihinde adaylığı açıklanan Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, parti teşkilatıyla birlikte ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıya AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünlü, Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, Isparta Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mevlüt Çelik katıldı.

Zabun: “31 Mart'a emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz”

Toplantıda ‘Bu işin startı verilmiş' diyerek sözlerine başlayan AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun,“2018 yılını geride bıraktık. 2019 önemli bir süreci, önemli bir noktayı hem milletimiz hem de Isparta'mız için bünyesinde barındıran bir özelliğe sahip. Bu işin startı da verilmiş durumda. 31 Mart 2019 tarihinde bir kez daha sandık başına gideceğiz. Bu sandıkta sadece belediye başkanlarımızı, il genel meclisi üyelerimizi, belediye meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı değil topyekün geleceğe yürürken milletimizin kaderini bir kez daha ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlenmiş olduğu o büyük liderliğin etrafında yeryüzünde bugüne kadar savına geldiğimiz ilkeleri bir kez daha 31 Mart'ta perçinlemeye azimliyiz, gayretliyiz. Yoğun değerlendirmelerden sonra Şükrü Başdeğirmen'i belediye başkan adayımız olarak belirledik. AK Parti camiası olarak, liderimizin ortaya koymuş olduğu bu irade tartışılmaz ve vazgeçilmezdir. Topyekün AK Parti ailesi olarak bu iradenin arkasında ve yanındayız. 31 Mart'a emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Gökgöz: “Halkımızın 24 Haziran'da verdiği güçlü desteğin 31 Mart'ta da devam edeceğinden şüphemiz yok”

24 Haziran seçimlerinden sonra bir süreç içerisine girdiklerini ifade eden Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de toplantıda yaptığı konuşmada, “Belediye seçimleri arefesindeyiz. Teşkilatımızla birlikte bu seçimleri en iyi şekilde götürme amacındayız. Isparta ilimizde Şükrü Başdeğirmen isminde karar kılındı. İlçelerimiz ve beldelerimizde en iddialı seçimin arefesindeyiz. Halkımızın 24 Haziran'da verdiği güçlü desteğin 31 Mart'ta da devam edeceğinden şüphemiz yok. Çünkü, biz hep halkımızın yanında olduk. Mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam ettik. 31 Mart'ta halkımızla birlikte yürüyeceğimiz yoldan şüphemiz yok. Bu işi 31 Mart'ta göğüsleyeceğimizden şüphemiz yok. Yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

Başdeğirmen: “Kimsenin şüphesi olmasın”

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ise, seçim döneminin başladığına işaret ederek, “31 Mart'ta Allah'ın izniyle partimizle birlikte belediye başkanlığını kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Daha fazla hizmet edebilmek için adayım”

“Memleketimizde gördüğümüz, gerekli olduğunu düşündüğümüz çalışmalarla memleketimize hizmet etmek istiyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başdeğirmen, “Yıllarca memleketim için hizmet verdim. Isparta'ya daha fazla hizmet edebilecek şekilde kendimi gördüğüm için belediyeye adayım. Atalarımız bu memlekette yaşamış, ticaret yapmış. Bizler burada dünyaya geldik, burada ekmeğimizi kazandık” ifadelerine yer verdi.

“O çalışmaları gördüğümde gençken benim içime o heves düşmüştü”

Başdeğirmen açıklamalarının devamında; “Bizler dünya lideri, Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da yaptığı hizmetleri örnek alıyoruz. Bir arkadaşımız ne zaman böyle bir şeye karar verdin diye sormuştu. 1994'de o çalışmaları gördüğümde gençken benim içime o heves düşmüştü. Bazı süreçleri aştık. 5 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. İş ve eğitim sürecimizi tamamladık. Şimdi aday oldum. Niyetim halis, akıbetimde halis olur inşallah.

Sadece Isparta'yı düşünmüyoruz. Merkez köylerimiz var. Oraları dolaştım. Oralarda eksiklikler gördüm. Belki Isparta Belediyesi'nin görevi değil ama onlara da hizmet vereceğiz. 44 mahallemiz var. o köylerimizi de aldığımızda 57 tane olacak. Her köyümüz bizim mahallemiz olacak. Belediye sadece altyapı işi ile uğraşmamalı. Biz sosyal belediyeciliğe önem vereceğiz. Göreve geldiğimizde çok daha iyi işler yapacağız. Onlar bizin mesai arkadaşlarımız olacak. Kimsenin vebali ile ölüp gitmek istemeyiz” ifadelerini kullandı.