İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Isparta İl Başkanı Zabun, Avukat oğlunu evlendirdi

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun’un oğlu Avukat Bünyamin Talha Zabun ile Avukat Ahsen Akgül, hayatlarını birleştirdi.

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun'un oğlu Avukat Bünyamin Talha Zabun ile Avukat Ahsen Akgül, hayatlarını birleştirdi.


Isparta IYAŞ Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdurrahman Özer, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ile çok sayıda davetli katıldı.


Çiftin nikahını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kıyarken, nikah şahitliklerini TBMM Başkan Vekili Bilgiç, Vali Seymenoğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Özer, Milletvekilleri Özel ve Gökgöz yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.