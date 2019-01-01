İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'den yılbaşı mesaisindeki güvenlik güçlerine ziyaret

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Aralık 2018 gecesi halkın huzur ve güvenliği için mesaide olan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.


AK Parti Isparta Milletvekili Gökgöz ve Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen, şehrin 4 giriş ve çıkışında bulunan polis - jandarma uygulama noktalarını gezerek, iyi çalışmalar dileklerinde bulundu.


Noktada görevli güvenlik güçleri ile sohbet eden AK Parti ekibinde, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü de yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.