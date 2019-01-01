AK Parti'den yılbaşı mesaisindeki güvenlik güçlerine ziyaret

AK Parti Isparta Milletvekili Gökgöz ve Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen, şehrin 4 giriş ve çıkışında bulunan polis - jandarma uygulama noktalarını gezerek, iyi çalışmalar dileklerinde bulundu.

Noktada görevli güvenlik güçleri ile sohbet eden AK Parti ekibinde, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü de yer aldı.