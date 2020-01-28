AK Parti'li Başkan ve MHP Üst Kurul Delegesinin bulunduğu araç takla attı: 3 yaralı

Isparta-Antalya kara yolu üzerinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta bulunan AK Parti'li Sav Belediye Başkanı, oğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Üst Kurul Delegesi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolundaki Malcaboyu mevkisinde meydana geldi. İçerisinde Isparta merkeze bağlı Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, oğlu Mustafa İpekçi ve MHP Üst Kurul Delegesi Hüseyin Uçman'ın da bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Savrulan araç daha sonra yol kenarına yan yatarak durabildi. Talihsiz kazada Başkan İpekçi, oğlu Mustafa İpekçi ile MHP'li Uçman yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk etti. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavileri sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.

“Endişelenecek bir durum yok”

Öte yandan Sav Belediye Başkanı İpekçi, kaza sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim küçük çaplı bir trafik kazası geçirdiğim doğrudur. Sağlık durumum iyi, endişelenecek bir durum yoktur. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.