AK Parti'li Özhaseki: “Türkiye'de askeri vesayet toprağa gömüldü”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de askeri vesayetlerin artık toprağa gömüldüğünü belirterek, “Türkiye'nin belki de en belası buydu. Cenab-ı Allah yiğit bir lider gönderdi Recep Tayyip Erdoğan, o da bunların canını okudu” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Isparta ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Özhaseki, 2002 öncesinde batmış bir Türkiye olduğunu belirterek, “AK Parti olarak o günlerde ilk seçimlere girdik, iktidar olduk. Ondan sonra genel ve yerel seçimlerde her seçimin galibi biziz. Bu bir dünya rekorudur. 20 sene boyunca girdiği seçimlerde birinci olan bir partimiz var” dedi.

“Sağlıkta müthiş şekilde başarılıyız”

Geçmiş hükümetlerle kıyaslandığında en başarılı hükümetlerin AK Parti döneminde olduğunu ifade eden Özhaseki, “Cumhuriyet tarihi boyunca bölünmüş yol 6 bin kilometre, biz gelmişiz üzerine 25 bin kilometre daha koymuşuz. Enerjide de başarılıyız. Elektrik ithal ediyorduk şimdi elektrik satıyoruz dışarıya. Sağlıkta müthiş şekilde başarılıyız” diye konuştu.

“Pandemide hem kendimize yettik hem de 150'den fazla ülkeye yardım gönderen ülke olduk”

Daha önceki hükümetler döneminde vatandaşların hastane ve ilaç kuyruklarında beklediklerini kaydeden Özhaseki, “Şimdi dünyada herkesin gıpta ile bahsettiği, parmakla gösterdiği sağlık sistemine kavuştuk. Şehir hastaneleri 5 yıldızlı otel gibi. Avrupa'nın İspanya, İtalya, İngiltere gibi namlı ülkeleri pandemide perişan oldular. Amerika'da bile tanıdıkların söyledikleri şu; eğer bir sigorta sistemine bağlıysanız bakabilirler size, ama değilse pandemiyle mücadelede Covid hastalığı için 35-40 bin dolar. Paranız yoksa yüzünüze bakan yok. Bu dönemde biz hem kendimize yettik hem de 150'den fazla ülkeye yardım gönderen ülke olduk. Hükümet etme noktasında geçmiş hükümetlerden daha başarılıyız. İhracat rakamlarımız 180 milyar dolarları buldu. Son dönemde pandemiden dolayı bir daralma var ama toparlayacaktır, merak etmeyin. Pandemi döneminde herkes perişanken biz yine açılışlar yapmaya devam ettik. Bir taraftan hastaneler açılıyor, bir taraftan köprüler yapılıyor, bir taraftan da tüneller ve teknolojik atılımlar yapılıyor” dedi.

“Askeri vesayet denen nesne toprağa gömüldü”

Türkiye'nin başına bela olan bir vesayet rejimi olduğuna değinen Mehmet Özhaseki, “Biz seçeriz, Ankara'ya göndeririz, orada yılanlar, çiyanlar bekliyor, başlarına çorap örmek için. Sizin yüzde 50'lerin üzerinde oy verdiğiniz, milletin iş başına getirdiği Menderes'in ne günahı vardı. 10 yılda bir ihtilaller oldu. Biz seçiyoruz, Ankara'ya gönderiyoruz, tezgahlar kuruluyor, ihtilal ortamı hazırlıyorlardı. Peki başbakanlar, ileri gelen siyasiler bunları bilmiyor muydu? Emin olun hepsi de biliyordu. Derin devlet diye bir şey vardı. Görünüşte anayasal kuruluşlar ama derinlere inmiş yapı bu tezgahı kuruyordu. Son döneme kadar bu böyle devam etti. Bizim dönemimizde muhtıra vermeye kalktılar. Eskiden o muhtıralar olunca seslerini çıkaramayan siyasi liderler varken Allah'a hamdolsun yüzlerine kaldırıp atan, paramparça yırtıp atan ve dimdik duran bir liderimiz var. Askeri vesayet denen nesne de bitti, toprağa gömüldü. Türkiye'nin belki de en belası buydu. Cenab-ı Allah yiğit bir lider gönderdi Recep Tayyip Erdoğan, o da bunların canını okudu. Özgürlüklerin genişlediği bir Türkiye haline geldik. Kız çocuklar artık üniversite kapısından başındaki örtü yüzünden geri çevrilmiyor” diye konuştu.

Konuşmasının ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partililerle görüş alış verişinde bulundu.