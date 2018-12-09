AK Parti'nin Isparta adayı Başdeğirmen'e kalabalık karşılama

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında bir araya gelen AK Partili yönetici ve parti üyeleri, oluşturdukları kalabalık araç konvoyuyla kilometrelerce AK Parti Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen, beraberindekilerin bulunduğu araca eşlik etti.

Kaymakkapı Meydanı'nda bulunan AK Parti il binası önünde Başdeğirmen'i karşılamak üzere tören düzenlendi.

Törene AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve ailesi, parti yöneticileri, üyeler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Milletvekilleri Özel ve Gökgöz, ile İl Başkanı Zabun, törende yaptıkları konuşmada 31 Mart seçimlerinde galip gelebilmek için birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, gece gündüz çalışılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Adayı Başdeğirmen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde özellikle kadın partililerin çok çalışması gerektiği talimatını anımsatarak, herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkan Adayı Başdeğirmen konuşmasında, kazanmak için çalışılması gerektiğini ancak şimdiden rehavete kapılıp da aksamalara meydan verilmemesi gerektiğini belirtti.

Herkesin belediye başkanı olmak için göreve talip olduğunu kaydeden Başdeğirmen son olarak, 31 Mart akşamı saat 20.00'de kutlama yapmak üzere vatandaşları aynı meydana davet ettiğini söyledi.