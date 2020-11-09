Akademisyen Çetin Meydan'dan Eğirdir Gölü için farkındalık çalışması

ISPARTA (İHA) – Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, gölde yaşanan kuraklık sorununa dikkat çekmek amacıyla "Ben, Eğirdir Gölü, ölüyorum, izin verecek misiniz” sloganıyla farkındalık çalışması başlattı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, Eğirdir Gölü'nün kurumasıyla ilgili farklı bir slogan oluşturdu. Meydan, gölde yaşanan soruna dikkat çekmek amacıyla "Ben, Eğirdir Gölü, ölüyorum, izin verecek misiniz” sloganıyla farkındalık çalışması başlattı. Bizim Eğirdir Platformu Başkanı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, "Eğirdir Gölü'nün, son yıllarda ortaya çıkan su kotunun düşüşü ve kuruma endişesi ile ilgili olarak bugüne kadar bu konuda hassasiyet gösteren gerek bilim dünyasından, gerekse birçok STK ve vatandaşlardan gelen tepkileri izlemekteyiz. Bu endişeyi şahsen ben de taşımaktayım. Basında yazılanlar ve çeşitli gruplarda ortaya atılan gölün kurumaya başlaması ile ilgili çalışmaları takdirle karşılamaktayım. Ama sonuç odaklı çalışmaya dönüşemediğini de görmekteyim. Unutmayalım göl yoksa tarım yok, turizm yok, insan yok, yaşam yok” dedi.