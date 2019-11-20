Akkent'in alternatif yolu asfalta kavuşturuldu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Akkent Mahallesi'nde düzenlediği Muhtarlar Buluşmasında gündeme getirilen ve kışın halk otobüslerinin ulaşımda zorlandığı bölgeye alternatif olarak açılan yeni yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kasım ayı başında Muhtarlar Buluşmasında Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş'ın dile getirdiği ve yağışlı günlerde halk otobüslerinin ve vatandaşların araçlarla ulaşımda zorlandığı yola alternatif olarak hazırlanan yolun asfaltlanması talebi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonuçlandırıldı ve Akkent TOKİ Mahallesi'nin üst bölgelerine ulaşımı sağlayacak yeni yolda asfaltlama gerçekleştirildi.

“Yeni yol sayesinde mahalle sakinlerimiz ‘yolda kaldım', ‘ayağım kaydı' demeyecekler”

Mahallelerine gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e mahalle sakinleri ve şahsı adına teşekkür eden Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, “Mahallemizde gerçekleştirilen Muhtarlar Buluşmasında talep ettiğimiz yol bugün asfaltlandı. Yeni yol sayesinde mahalle sakinlerimiz ‘yolda kaldım', ‘ayağım kaydı' demeyecekler. Bu çalışmaları Belediye Başkanımızın 2019-2020 kış sezonunun hediyesi olarak kabul ediyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.