Alevlerden kaçamadı, feci şekilde can verdi

Isparta'da bir evde çıkan yangında yatalak bir hasta yanarak feci şekilde can verdi, dumandan etkilenen eşi ve komşusu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece 03.55 sıralarında Hızırbey Mahallesi bulunan beş katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında yatalak hasta Süleyman Katırcı (50) olay yerince feci şekilde can verdi. Yangından dolayı dumandan etkilenen eşi ve komşusu sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve yürüyemiyordu"

Hayatını kaybeden Katırcı'nın yatalak olduğunu belirten komşu esnaf Sedat Gül, “İtfaiye ekipleri gelip yangını binalara sıçramadan söndürmüşler. Vefat eden kişi bizim müşterimizdi. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve yürüyemiyordu. Yürüyemediği için kaçamamış, eşi de onu kurtaramamış. Eşinin kolu falan yanmış. Daha sonra biz vefat ettiği haberini aldık” dedi.

Süleyman Katırcı'nın cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.