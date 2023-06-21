Alkollü şahıs polis ekiplerine küfrederek zorluk çıkardı

Isparta'da çevredeki vatandaşları rahatsız eden alkollü şahıs, polis ekiplerine de küfür ederek zorluk çıkardı.

Olay, Isparta'da merkeze bağlı Gazikemal Mahallesi'nde yaşandı. Öğlen saatlerinde alkol alarak çevredeki vatandaşları rahatsız eden ismi öğrenilemeyen şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, alkollü şahsı polis merkezine götürmek istedi. Polis aracına binmek istemeyen şahıs, önce dans etti. Polis aracına kadar götürülen şahıs, elindeki sigarayı bitirene kadar araca binmedi. Öte yandan, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülen alkollü şahıs, polis ekiplerine küfürler savurdu.