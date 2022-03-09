Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı

Isparta'da, alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı kamyonet yan yattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.30 sularında Eğirdir-Gelendost Karayolu Mahmatlar mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü S.Y. (27) hafif şekilde yaralandı. Trafik uzun süre araç ulaşımına kapanırken, olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla kamyonet olay yerinden kaldırıldı. Yol trafiğe tekrar açıldı. Alkolmetre ile yapılan ölçümde, sürücü S.Y.'nin 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.