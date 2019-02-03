Amatör kümede alkışlı protesto

Isparta U19 Ligi'nde mücadele eden takımlar, son dönemde yaşanan hakem hatalarına tepki göstermek amacıyla yeşil sahaya çıktıkları ilk dakikada alkışlarla durumu protesto ederek yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Isparta'da U19 Futbol Ligi'nde mücadele eden Çünürspor ve İlavusspor yaptıkları karşılaşmada hakemlerin hatalı kararlarını alkışlarla protesto etti. Milli Egemenlik Stadı'nda yapılan karşılamada sahaya çıkan takımlar, yedek kulübedeki oyuncular ve takımların teknik ve idari yetkilileri, maçın ilk dakikasına alkışlarla başladılar.

Dal: “Maça çıkmama kararı almıştık ama...”

Isparta'da hakem sayısının az olmasının öne sürüldüğünü ve bu nedenle hatalı karar veren hakemlerin defalarca maç yönetmeye devam ettiklerini ileri süren İlavus Spor Kulübü Başkanı Kazım Dal, bu nedenle kendisine basit bir konudan dolayı 60 gün ceza verildiğini söyledi. Yaşanan bu hakem sıkıntılarından dolayı maça çıkmama kararı aldıklarını, ancak takımın ligden düşürülmemesi için kararın değiştiğini aktaran Başkan Kazım Dal, “Normalde, kulüp olarak yaşanan bu hatalar nedeniyle biz maça çıkmama kararı almıştık. Ancak takımımız ligden düşmesin diye kararı alkışlı protesto şeklinde değiştirerek sahaya çıktık” dedi.

Başkan Dal açıklamasında, hakemlerin çoğu zaman yanlış ve cesaretsiz kararlar vererek, takımların aldıkları skoru etkileyen durumlara yol açtığını savunarak, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.

Öte yandan protesto alkışı ile başlayan karşılaşma Çünürspor'ün 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.